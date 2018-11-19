Глава МИД Украины Павел Климкин встретился с министром обороны Канады Харджит Саджан.

Политики говорили об усилении межгосударственного сотрудничества в сфере безопасности, сообщает министр обороны Канады Харджит Саджан в Twitter.

– Рад поговорить с главой МИД Украины Павлом Климкиным о твердой приверженности Канады к Украине, – написал Саджан.

По его словам, Канада гордится поддержкой стабильной и безопасной Украины.

В этом помогают члены Вооруженных сил Канады, которые участвуют в операции UNIFIER и работают вместе с украинскими службами безопасности.

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К слову, Павел Климкин приехал в Канаду для участия в Галифакском международном форуме по вопросам безопасности.

Напомним, Климкин и Курт Волкер согласовали шаги для усиления давления на РФ.

Фото: Harjit Sajjan