Глава МИД Украины Павел Климкин встретился с министром обороны Канады Харджит Саджан.
Политики говорили об усилении межгосударственного сотрудничества в сфере безопасности, сообщает министр обороны Канады Харджит Саджан в Twitter.
– Рад поговорить с главой МИД Украины Павлом Климкиным о твердой приверженности Канады к Украине, – написал Саджан.
По его словам, Канада гордится поддержкой стабильной и безопасной Украины.
В этом помогают члены Вооруженных сил Канады, которые участвуют в операции UNIFIER и работают вместе с украинскими службами безопасности.
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К слову, Павел Климкин приехал в Канаду для участия в Галифакском международном форуме по вопросам безопасности.
Напомним, Климкин и Курт Волкер согласовали шаги для усиления давления на РФ.
Фото: Harjit Sajjan