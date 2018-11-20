PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Новий протест евробляхерів: заблоковано прикордонний перехід на кордоні з Білоруссю/

Новый протест евробляхеров: заблокирован погранпереход на границе с Беларусью

В ночь с 19 на 20 ноября сторонники авто на еврономерах перекрыли погранпереходы Новая Гута – Новые Яриловичи.

В ночь с 19 на 20 ноября погранпереходы Новая Гута – Новые Яриловичи были перекрыты евробляхерами, сообщает издание Белорусский партизан.

Из-за проведения акции протеста может быть нарушено плановое движение транспорта через границу и расписание движения рейсовых автобусов.

Некоторым пассажирам приходилось идти через границу пешком и самим добираться до ближайшего города.

Читайте: АвтоЕвроСила: кто организовал и за счет чего существует

К слову, в Верховной Раде поддержали упрощенную систему растаможивания евроблях.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

АвтоЕвроСила: кто организовал и за счет чего существует
До 170 тис. грн штрафа. Как исчезнут евробляхы – все о нововведениях
Рада увеличила штрафы за нерастаможивание авто
Рада приняла закон о растаможке евроблях
Растаможка евроблях: когда будет новый закон и какие цены обещают
Половина цены за растаможку евроблях – что предложила Южанина
Штурм яйцами и зеленкой: евробляхеры оккупировали Крещатик
Залог за ввоз авто. Водителям евроблях готовят сюрприз
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка