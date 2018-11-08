Верховная Рада поддержала введение упрощенной системы растаможивания автомобилей на еврономерах.

За закон №8487 проголосовали 250 депутатов во втором чтении.

Комитет Рады увеличил базовую ставку для крупных автомобилей.

Стандартная ставка составит 50 евро для машин с бензиновым двигателем и 75 евро для дизельных. Для крупнолитражных – 100 евро и 150 евро.

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Те, кто имеют авто на еврономерах могут перевести их в режим импорта при уплате штрафа в размере 8500 гривен.

Средства от растаможки в 2018-2019 годах пойдут на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

Напомним, 13 июля Рада приняла за основу два законопроекта для урегулирования растаможки автомобилей.