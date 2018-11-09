Факты ICTV рассказывают чем занимается организация АвтоЕвроСила, кто такой Олег Ярошевич и сколько они тратят на митинги.

После того, как Верховная Рада проголосовала за скандальный законопроект №8487, председатель организации АвтоЕвроСила Олег Ярошевич сжег свой нерастаможенный Range Rover.

– Я сказал это на сцене под Верховной Радой. Мне пришлось выполнить свои обещания, потому что человек стоит именно столько, сколько стоит его слово, – комментирует Ярошевич свои действия. – Это акция моего личного протеста. Я ни к чему никого не призываю.

Напомним, законопроект предусматривает упрощенную систему растаможки автомобилей.

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Кто такой Олег Ярошевич

Председатель общественной организации Олег Ярошевич официально не имеет другой деятельности, кроме АвтоЕвроСилы. До 2017 года был частным предпринимателем, в частности занимался продажей деталей для автомобилей. Однако, своего автомобиля, по крайней мере официально зарегистрированного, не имеет.

Еще в начале 2018 предприниматель имел судебную тяготину с банком Пумб за невыплаченный кредит в сумме более 20 тыс. долларов.

Свою машину Ярошевич, по его же словам, купил за 10 тыс. евро. После того, как в комитетах Верховной Рады отказались вносить правки активистов, в знак протеста сжег авто и выложил видео своего поступка в соцсети.

Сейчас подобные автомобили 2012-2013 года выпуска в соседней Польше стоят от 15 до 20 тыс. евро.





АвтоЕвроСила: кто организовал и за счет чего существует / 3 фотографии

За такие деньги в Украине можно купить вполне приличное авто среднего класса на украинском номерах. И платить налоги своему государству, а не финансировать соседние.





АвтоЕвроСила: кто организовал и за счет чего существует / 3 фотографии

АвтоЕвроСила

Сегодня ОО АвтоЕвроСила, которая была создана в 2016 году, насчитывает около 230 тыс. участников. Они помогают владельцам нерастаможенных автомобилей отстаивать свои юридические права, а также требуют от властей принять закон, который будет предусматривать выгодную растаможку автомобилей.

Сегодня в Украине около 3 млн. евроблях.

Это хорошая организация, они следят за состоянием украинских дорог и не дают спокойно спать нашим чиновникам, – рассказывает участник АЭС с Днепра Олег.

В случае неправомерных действий со стороны полиции, участник организации может обратиться и попросить о помощи:

В любое время, даже ночью. Колл-центр работает круглосуточно. Люди могут обратиться при ДТП, при остановке полицией или других проблемах. Мы поможем или советом, или приедут люди, которые смогут помочь физически.

Еще в прошлом году бывали случаи, когда сотрудники полиции неправомерно требовали у водителей на еврономер взятки. По словам Ярошевича, были случаи, когда на место приезжали и 50, и 100 автомобилей, чтобы доказать свою правоту.

Сегодня все полицейские знают, что те авто, на которых есть наклейка АЭС законно находятся на территории Украины, – добавил Ярошевич.

Сколько зарабатывает АвтоЕвроСила

Вступить в организацию может любой желающий. Для этого надо пройти короткую регистрацию и оплатить членский взнос в размере 700 грн.

Факты ICTV подсчитали финансовую мощь организации и ее расходы на проведение акций протеста, вроде недавней под Верховной Радой.

Так, за счет членских взносов организация получила 161 млн. гривен – 230 тыс. участников, которые оплатили по 700 грн каждый. Это примерно 5,75 млн. долларов.

Сегодня без посторонней помощи, без инвестиций олигархов мы можем откровенно ставить протесты, заказывать сцены, звук и др. На это все есть членские взносы, – уверяет Ярошевич.

Мы попросили специалиста по организации мероприятий подсчитать, сколько стоит акция протеста под Верховной Радой. Получилось всего 65 тыс. гривен за два дня.

Аренда звука и сцены обошлась примерно в 20 тыс. грн. в день, добавляем еще 6 тыс. за сбор/разбор сцены и ее доставку. На печать баннеров и табличек заложили 15 тыс. Ну и добавим 10% на дополнительные расходы, – рассказывает специалист.

Ехали участники из всех областей Украины – либо на собственных авто, либо организовывали автобусы. Дорога – за собственные средства. Плюс еда. На митинге продавали бутерброды, горячие блюда, чай и кофе. И опять же, все за свой счет.

Все желающие могли купить специальную атрибутику АвтоЕвроСила, чтобы обозначить себя и свои авто. Цены – не из дешевых. Ароматизаторы для автомобиля – по 50 грн, маленькие наклейки на авто – 60, большие – 600. Все это дополнительные средства в организацию.

Сегодня в Украине более 3 млн. автомобилей, не имеющих государственной регистрации. Получается, 3 млн. водителей не несут ответственность за совершенные ими правонарушения на дорогах. Такое авто нельзя отследить, нельзя узнать о его владельце.

Учитывая массовость таких случаев, государство не может не реагировать. Должны быть соответствующие законы, которые бы позволяли водителям растамаживать автомобили за доступные деньги. Соответственно, незаконно ввезенные авто должны облагаться штрафом.

Растаможка, которая стоит больше, чем авто – это абсурд. Но нельзя забывать, что старые автомобили, а именно такие стоят 1000-1500 евро, несут непоправимый вред экологии. Их запретили в Европе, так почему их надо завозить в Украину? Кроме того, они часто ломаются и создают аварийные ситуации на дорогах.

Фото: Auto.ria, АвтоЕвроСила, autoscout24 (скриншоты)

Лилия Ященко