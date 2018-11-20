Из-за угрозы минирования политехнический колледж, где 17 октября произошел теракт, эвакуировали.
В Керчи правоохранителям поступил сигнал о минировании политехнического колледжа, где 17 октября произошел теракт. Из-за новой угрозы людей эвакуировали из здания.
Возле колледжа дежурят МЧС и полиция оккупантов. Также силы спецслужб стянули к зданию, где произошло массовое убийство, сообщают Крым.Реалии.
Отмечается, что машины скорых вместе со спасателями и полицией не прибыли.
Студенты и преподаватели, которых эвакуировали из здания, стоят на улице. Некоторые люди ушли по домам.
В Керчи из-за угрозы взрыва эвакуировали политехнический колледж / 2 фотографии
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СМИ сообщают, что в колледже сработала “тревожная кнопка”.
Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел теракт.
Фото: Kerch.fm
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