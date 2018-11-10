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Керченский стрелок действовал в одиночку – Следком РФ

Владислав Росляков, который 17 октября устроил кровавую бойню в керченском колледже, не имел сообщников.

Владислав Росляков

Теракт в Керчи устроил один человек – это Владислав Росляков, сообщает Следственный комитет России.

– Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку, – говорится в сообщении.

Российское следствие также занимается детальным исследованием личности Рослякова, в частности, психологического состояния до и в момент совершения преступления.

Керченскому стрелку назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

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Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи (Крым) произошел взрыв. Погиб 21 человек, в больницах находятся 44 человека. Среди погибших – 15 студентов, из которых 6 несовершеннолетних, а также 5 преподавателей.

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