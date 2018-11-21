Дополнительные 2,8 млрд грн для Укроборонпрома, в случае утверждения проекта госбюджета на 2019 год, пойдут на развитие авиастроительных предприятий госконцерна.

В Укроборонпроме планируют развивать авиационную продукцию. Для этого в госконцерне рассчитывают привлечь 2,8 млрд грн из госбюджета-2019, которые заложены в основном финансовом законе как дофинансирование Укроборонпрома, пишет Интерфакс-Украина.

В случае принятия Верховной Радой бюджета на 2019 год, за счет выделенных денег планируется обновлять и развивать мощности авиастроительных предприятий. Так, в Укроборонпроме готовы начать разработку новых образцов авиационной техники, которая в итоге должна стать в серийное производство.

Читайте: Более 60 танков, БТР и ПТРК: ВСУ получили новую технику

В госконцерне напоминают о передаче для ВСУ бомбардировщиков и разведчиков Су-24, модернизированных истребителей МиГ-29 и Су-27, военно-транспортных Ан-26 и Ил-76, многоцелевых вертолетов Ми-8 и Ми-24, а также беспилотников Spectator.

Напомним, Кабмини одобрил проект государственного бюджета на 2019 год ко второму чтению.