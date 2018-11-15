ВСУ усилились военной техникой, которую армии передали предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

Украинская армия получила на вооружение 65 единиц новой техники, которую военным передали в четверг Укроборонпром и Украинская бронетехника.

Так ВСУ получили 3 танка Т-72 и 5 БТР-3, которые по обязательству перед Минобороны были восстановлены и модернизированы, пишет Интерфакс-Украина.

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Кроме этого, украинские военные получили на вооружение:

20 высокоточных ПТРК Стугна-П;

30 ПТРК Корсаров;

мобильную РЛС кругового обзора Дельта;

6 специализированных бронированных автомобилей;

5 82-мм переносных минометов УПІК-82.

Напомним, ВСУ получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня Ураган.