Факти ICTV пропонують пройти тест і перевірити, що ви знаєте про День Гідності та Свободи.

13 листопада 2014 року п’ятий президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада відзначається День Гідності та Свободи.

Свято встановлене з метою віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року (Помаранчева революція. – Ред.) та у листопаді 2013 року — лютому 2014-го (Революція Гідності. – Ред.) постали на захист демократичних цінностей, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору.

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День Гідності та Свободи встановлений задля утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття.

Нагадаємо, це свято є наступником Дня Свободи, що було запроваджене у 2005 році за указом тодішнього президента України Віктора Ющенка.

Пізніше, 30 грудня 2011 року, воно було скасоване Віктором Януковичем та об’єднане у Свято Соборності та Свободи України.

Факти ICTV підготували для вас тест, який допоможе дізнатися про День Гідності та Свободи більше.