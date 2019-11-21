День Достоинства и Свободы в Украине отмечается ежегодно 21 ноября по случаю начала двух знаковых событий – Оранжевой революции 2004-го и Революции Достоинства 2013 года. Что нужно знать о нем – в нескольких фактах.

В шестую годовщину начала Евромайдана предлагаем вспомнить главные факты о Дне Достоинства и Свободы.

1. Этот праздник является преемником Дня Свободы, введенного в 2005 году указом тогдашнего президента Виктора Ющенко к началу Оранжевой революции. Его отменил 30 декабря 2011 года Виктор Янукович и объединил в Праздник Соборности и Свободы Украины.

2. День Достоинства и Свободы установлен указом пятого президента Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года.

3. Евромайдан длился 93 дня – начался 21 ноября 2013 года после решения тогдашней власти прекратить подготовку к ассоциации Украины с ЕС и завершился 22 февраля 2014-го.

4. 24 ноября волна массовых протестов прокатилась по всей стране, а на Майдане состоялся митинг оппозиции, который собрал 150 тыс. человек.

5. В ночь на 30 ноября силовики разогнали митингующих, жестоко избив студентов. Эти события стали переломным моментом в протестах, сместив акцент с проевропейского на антиправительственный.

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6. 1 декабря, после силового разгона студентов, уже около полмиллиона украинцев собрались на Всеукраинское вече. Милиция, заблокировавшая накануне подступы к Майдану Независимости, вынуждена была отступить.

7. Противостояния на Майдане из мирной фазы перешли в силовую 19 января, когда возмущенные принятием 16 января так называемых диктаторских законов митингующие пошли многотысячной колонной к Верховной Раде. Они забрасывали силовиков брусчаткой, файерами и коктейлями Молотова. Беркут использовал против демонстрантов шумовые гранаты, резиновые пули и водомет.

8. 22 января на Майдане погибли первые активисты – армянин Сергей Нигоян и белорус Михаил Жизневский.

9. В самый кровопролитный период Революции Достоинства (18-21 февраля 2014 года) в противостояниях с силовиками погибли более 100 протестующих. Их потом назвали Небесной Сотней.

10. Виктор Янукович в ночь на 22 февраля 2014 года бежал из Украины, а Верховная Рада в тот же день приняла постановление об отстранении его с поста президента.

Напомним, 5 ноября 2019 года Генпрокуратура начала служебное расследование по факту возможной потери материалов уголовного производства о преступлениях, связанных с массовыми протестами и убийствами на Майдане в 2013-2014 годах.

Кроме того, ГПУ передаст все дела Майдана в Государственное бюро расследований.

24 октября 2019 года Святошинский райсуд Киева вновь изменил меру пресечения экс-беркутовцу Сергею Тамтуре с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной (с 22.00 до 6.00 следующего дня) без ношения электронного браслета (до 24 декабря).

Другим обвиняемым – Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Александру Маринченко и Олегу Янишевскому – суд продлил срок ареста до 22 декабря.

Этих экс-сотрудников Беркута обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на Институтской в 2014 году.