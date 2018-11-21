Народные депутаты Юрий Бойко и Сергей Левочкин были исключены из парламентской фракции Оппозиционного блока за нарушение устава партии, подыгрывание действующей власти и предательство интересов избирателей.

Об этом заявил народный депутат Вадим Новинский.

– Сегодня прошло заседание фракции Оппозиционного блока, на котором два человека из фракции были исключены за нарушение устава партии, за то, что подыгрывают действующей власти, и за предательство интересов избирателей, – сообщил Вадим Новинский.

По его словам, несмотря на слухи, никакого раскола внутри партии нет.

– Я хочу успокоить всех членов нашей партии, наших сторонников, что никакого раскола в Оппоблоке нет, из фракции были исключены те, кто уже давно смотрел по сторонам. И мы просто помогли им выйти из фракции и вступить в партию За життя, куда они давно стремились, или создать новую группу. Оппоблок жив и будет жить. А тем, кого мы исключили из фракции, мы желаем им доброго пути, мы благодарны им за эти 4 года, – отметил Вадим Новинский.

Отвечая на вопрос журналистов относительного того, кто возглавит фракцию, Вадим Новинский сообщил: Чтобы возглавить Оппозиционный блок, нужен съезд. Мы сейчас прорабатываем дату, когда такой съезд состоится. Что касается моей кандидатуры, как лидера фракции, наши депутаты высказывали мне поддержку, но вся информация по этому поводу будет позже.

По словам Вадима Новинского, будущий съезд партии должен решить еще один вопрос, а именно – кто будет представлять Оппозиционный блок на президентствих выборах.

– Решения о том, кто будет представлять партию на выборах президента, еще нет, должен пройти съезд в январе. С 1 по 31 января проведен будет съезд, и на нем будет решено, кто из кандидатов отправится на выборы и составит конкуренцию нынешней власти. Возможно, это будет Александр Вилкул, возможно, кто-то другой, это будет решать съезд, – подчеркнул народный депутат Вадим Новинский.

Вадим Новинский также опроверг высказывания некоторых политиков, что Оппозиционный блок подыгрывает власти.

– Политический анекдот – Новинский работает на Порошенко. Те люди, которые говорят, что мы подыгрываем власти, мне напоминают людей, которые бегут и кричат держи вора, то есть, сами они – воры. Те, кто подыгрывает власти, тот обвиняет в этом других, – считает народный депутат.

Вадим Новинский сообщил, что если другие депутаты – члены фракции Оппозицонный блок будут нарушать устав и подыгрывать власти, предавать интересы партии, то они также будут исключены из фракции.

Как ранее сообщалось, 20 ноября из фракции Оппозиционного блока в Верховной Раде исключили сопредседателя Юрия Бойко и заместителя председателя фракции Сергея Левочкина.

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