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Факти / Україна / Під постійним наглядом лікарів. У Росії розповіли про здоров'я Сенцова/

Под постоянным наблюдением врачей. В России рассказали о здоровье Сенцова

Российские врачи оценивают состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова как удовлетворительное.

Олег Сенцов

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе России Анатолий Сак заявил, что состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова удовлетворительное, передает Крым.Реалии.

– Состояние его удовлетворительное, много читает, находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. Вопрос о переводе его в отряд пока не рассматривался, – заявил Сак.

По его словам, существуют определенные нормы по состоянию здоровья, которые должны соблюдаться после выхода человека из голодания.

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К слову, украинскому политзаключенному Олегу Сенцову присудили премию имени Сергея Магнитского.

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