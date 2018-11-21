Российские врачи оценивают состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова как удовлетворительное.
Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе России Анатолий Сак заявил, что состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова удовлетворительное, передает Крым.Реалии.
– Состояние его удовлетворительное, много читает, находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. Вопрос о переводе его в отряд пока не рассматривался, – заявил Сак.
По его словам, существуют определенные нормы по состоянию здоровья, которые должны соблюдаться после выхода человека из голодания.
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К слову, украинскому политзаключенному Олегу Сенцову присудили премию имени Сергея Магнитского.
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