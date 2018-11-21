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Факти / Україна / Суспільство / Порошенко показав навчання Десантно-штурмових військ ЗСУ/

Порошенко показал обучения десантно-штурмовой войск ВСУ

В Житомирской области прошли тактические учения десантно-штурмовых войск ВСУ.

Тактические учения ВСУ показали, что войска готовы к выполнению задач любой сложности по обороне Украины, пишет Петр Порошенко в  Facebook.

Так, кроме ДШВ, задействовали и авиацию сухопутных войск, и воздушные силы, и силы специальных операций.

Президент отметил хороший уровень взаимодействия, который продемонстрировали все участники этих маневров.

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Тактичні навчання Десантно-штурмових військ ЗСУ

Тактичні навчання Десантно-штурмових військ ЗСУ, які пройшли сьогодні на Житомирщині, засвідчили готовність військ до виконання завдань оборони держави будь-якої складності.Крім ДШВ, була задіяна і авіація сухопутних військ, і повітряні сили, і сили спеціальних операцій.Задоволений рівнем взаємодії, який продемонстрували всі учасники цих маневрів. Завдання виконані на відмінно! Пишаємося!

Опубліковано Петром Порошенком Середа, 21 листопад 2018 р.

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Порошенко показал обучения десантно-штурмовой войск ВСУ / 4 фотографии

Напомним, подразделения пограничников провели тактико-специальные учения с экипажами боевых бронированных машин и расчетами группового оружия.

Фото: Міноборони України

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