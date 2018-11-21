Тактичні навчання Десантно-штурмових військ ЗСУ

Тактичні навчання Десантно-штурмових військ ЗСУ, які пройшли сьогодні на Житомирщині, засвідчили готовність військ до виконання завдань оборони держави будь-якої складності.Крім ДШВ, була задіяна і авіація сухопутних військ, і повітряні сили, і сили спеціальних операцій.Задоволений рівнем взаємодії, який продемонстрували всі учасники цих маневрів. Завдання виконані на відмінно! Пишаємося!

Опубліковано Петром Порошенком Середа, 21 листопад 2018 р.