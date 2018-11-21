В Житомирской области прошли тактические учения десантно-штурмовых войск ВСУ.
Тактические учения ВСУ показали, что войска готовы к выполнению задач любой сложности по обороне Украины, пишет Петр Порошенко в Facebook.
Так, кроме ДШВ, задействовали и авиацию сухопутных войск, и воздушные силы, и силы специальных операций.
Президент отметил хороший уровень взаимодействия, который продемонстрировали все участники этих маневров.
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Тактичні навчання Десантно-штурмових військ ЗСУ
Тактичні навчання Десантно-штурмових військ ЗСУ, які пройшли сьогодні на Житомирщині, засвідчили готовність військ до виконання завдань оборони держави будь-якої складності.Крім ДШВ, була задіяна і авіація сухопутних військ, і повітряні сили, і сили спеціальних операцій.Задоволений рівнем взаємодії, який продемонстрували всі учасники цих маневрів. Завдання виконані на відмінно! Пишаємося!
Опубліковано Петром Порошенком Середа, 21 листопад 2018 р.
Напомним, подразделения пограничников провели тактико-специальные учения с экипажами боевых бронированных машин и расчетами группового оружия.
Фото: Міноборони України