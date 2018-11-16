В Киеве с 20 по 22 ноября будут проходить масштабные командно-штабные учения спасателей.

В Киеве с 20 по 22 ноября пройдут масштабные учения, во время которых будет применяться спасательная техника и включаться сирена, сообщает пресс-служба КГГА.

Во время учений отработают задания в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время и в особый период.

– 20 ноября учения будут проводить с возможным запуском электросирен в Оболонском районе и 21 ноября – в Днепровском и Деснянском районах, – говорится в сообщении.

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Жителей города просят не паниковать в случае включения сирены или если по улицам будет ехать большое количество спасательной техники.

Среди объектов, на территории которых будут проходить учения, указаны:

ПАО Киевский витаминный завод;

Киевский дворец детей и юношества;

ЗАО Оболонь;

Государственный университет инфраструктуры и технологий;

Городская детская клиническая больница №2;

ООО Евро- Реконструкция;

ПАО Укрпочта.

К слову, украинские пограничники провели учения, во время которых “отбивали атаку диверсантов”, используя боевые бронированные машины и расчеты группового оружия.

Фото: пресс-служба КГГА