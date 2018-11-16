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Без паники! Учения спасателей в Киеве – дата

В Киеве с 20 по 22 ноября будут проходить масштабные командно-штабные учения спасателей.

Рятувальники

В Киеве с 20 по 22 ноября пройдут масштабные учения, во время которых будет применяться спасательная техника и включаться сирена, сообщает пресс-служба КГГА.

Во время учений отработают задания в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время и в особый период.

– 20 ноября учения будут проводить с возможным запуском электросирен в Оболонском районе и 21 ноября – в Днепровском и Деснянском районах, – говорится в сообщении.

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Жителей города просят не паниковать в случае включения сирены или если по улицам будет ехать большое количество спасательной техники.

Среди объектов, на территории которых будут проходить учения, указаны:

  • ПАО Киевский витаминный завод;
  • Киевский дворец детей и юношества;
  • ЗАО Оболонь;
  • Государственный университет инфраструктуры и технологий;
  • Городская детская клиническая больница №2;
  • ООО Евро-Реконструкция;
  • ПАО Укрпочта.

К слову, украинские пограничники провели учения, во время которых “отбивали атаку диверсантов”, используя боевые бронированные машины и расчеты группового оружия.

Фото: пресс-служба КГГА

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