Первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ может составить около $2 млрд.

Представительница президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что первый транш МВФ по новой программе составит около $2 млрд, передает Укринформ.

Эти средства должны передать Украине сразу после принятия бюджета на 2019 год.

– Я думаю, что как только бюджет будет проголосован и подписан, МВФ уже говорил об этом неоднократно, задержки с финансированием с выделением транша Украине не будет, – сказала Луценко.

В рамках новой программы сотрудничества с МВФ одним из ключевых требований является принятие сбалансированного бюджета 2019 года, в котором дефицит госбюджета будет превышать 2,3% от ВВП.

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К слову, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина ожидает получить новый транш от Международного валютного фонда в декабре.