Первый транш МВФ по новой программе может поступить на счета Украины уже в декабре.
Новый транш МВФ, как ожидает Кабинет министров, Украина получит в декабре.
Об успехах в сотрудничестве с кредитором рассказал премьер Владимир Гройсман.
По его словам, в рамках новой программы Международный валютный фонд остался доволен проектом бюджета Украины на 2019 год. Глава правительства заявил, что бюджет-2019 учитывает все требования фонда и нацелен на стабильность и продолжение реформ.
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Напомним, для продолжения сотрудничества с МВФ Верховная Рада должна принять госбюджет. При этом его дефицит не должен превышать 2,3% от ВВП Украины.
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