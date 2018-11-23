Черная пятница в Украине в этом году начнется 23 ноября, в 00.00. Массовые распродажи будут проходить 3 дня – до 23.59 воскресенья, 25 ноября.

В течение 3 суток в рамках Черной пятницы можно будет купить со скидкой товары практически любой категории – бытовую технику, мебель, электронику, одежда и обувь, детские товары и товары для дома, аксессуары, подарки, товары для отдыха и спорта и многое другое. В акции участвуют как торговые центры, так и интернет-магазины.

Читайте: Черная пятница 2018: где лучше покупать онлайн в Украине, США и ЕС

Торговые центры и магазины Киева

Черная Пятница на Розетке

Сегодня можно отлично сэкономить на технике.

Розетка на Черную пятницу подготовила распродажи со скидкой до 90%, которые стартовали в 00.00 утра 23 ноября. Онлайн-покупателям рекомендуют уже сегодня подобрать товары и положить их в корзину, а в пятницу оплатить их, получив скидку.

ТРЦ Sky Mall

Кроме скидок от всех магазинов ТРЦ, 23 ноября в программе – розыгрыш призов от партнеров, магазинов и выступления Артема Пивоварова, ALYOSHA и Sonya Kay.

В 20.00 пройдет розыгрыш нового Iphone XS от магазина Алло.

Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо совершить покупку от 500 грн одним чеком в любом магазине ТРЦ SkyMall (кроме Ашан) в период с 12.11- 23.11.18. Зарегистрировать его на инфостойке 23 ноября с 17.00 и прийти на розыгрыш.

ТРЦ Gulliver

С 23 по 25 ноября на покупателей ждут максимальные скидки и выгодные предложения от всех брендов. Также организаторы подготовили много розыгрышей и подарков.

ТРЦ Караван

В ТРЦ Караван обещают скидки 70% на любимые бренды. Традиционные акции пройдут в пятницу 30 ноября.

Организаторы обещают приятные сюрпризы, интересные конкурсы, скидки и яркие эмоции.

ТРЦ Ocean Plaza

С 23 по 25 ноября в ТРЦ ожидаются скидки до 70%, яркая концертная программа и тематические фотозоны.

В конце праздника пройдет розыгрыш 10 гаджетов от сети супермаркетов электроники АЛЛО. Разыгрываться будут Apple iPhone XS и Apple iPhone X, ноутбук MacBook Air, часы Apple Watch и Apple IPad New.

Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо с 05.11 по 23.11 сделать покупки на сумму от 1000 грн. (Одним или максимум двумя чеками от 500 грн.), зарегистрировать чек на стойке регистрации до 20.00 23.11 и прийти в 21.00 к главной сцене (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность).

ТРЦ Dream Town

23.11 для гостей ТРЦ вsступят MELOVIN, Constantine і Денис Реконвальд. Іх концерт очікується в Dream Town 1.

Співачка TAYANNA виступить в Dream Town, 2. На дітей також чекає сюрприз – на концерті для них гратиме перший український бойз-бенд D-side band.

Також квитки на ковзанку, автодром, роллердром, боулінг, більярд, джунглі, 7D, батут можна придбати зі знижкою 50% з 12.00 до 19.00.

Крім концертів і розваг на гостей чекають традиційні знижки до 80%.

Comfy

Тут 23 ноября будут предлагаться скидки на товары – до 80%.

Эльдорадо

Здесь черная пятница уже стартовала и продлится до 25 ноября. Технику можно приобрести со скидкой до 70%.

Фокстрот

До 22 ноября в магазине проходит репетиция Черной пятницы. Здесь действуют скидки 50%. 23 ноября покупателей ждут скидки побольше.

Интернет-магазины

В день начала BlackFriday также можно совершать покупки, зайдя на сайт BlackFriday и перейдя на нужный вам интернет-магазин. Покупателю здесь присваивается уникальный идентификатор, благодаря которому все покупки суммируются и он автоматически принимает участие в розыгрыше призов:

Аксессуары/Ювелирные украшения

Золотий вік

Lamoda

Игры, книги, все для дома

GRENKA.ua

Insomnis

Спорт и туризм

БудОпт

ALANTUR

Еда, кофе

Grusha.ua

Косметика и парфюмерия

Yves Rocher

Liferia

Хобби и творчество

Золотая нора

Магазин рукоделия

Все для малышей

Kid Butik

Babyhit

Одежда и обувь

Answear

Modoza

Цифровая и бытовая техника

Алло

Цитрус

Ранее Факты ICTV составили 6 советов, которые помогут не обмануться и попробовать купить нужный товар по приемлемой цене.