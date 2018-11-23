Украинская церковь получит томос, уверен Патриарх Киевский и всея Руси Филарет.

Украинская церковь станет абсолютно независимой. Такое убеждение высказал Патриарх Киевский и всея Руси Филарет, выступая перед Верховной Радой 23 ноября.

По его словам, Украина ждет историческое решение Вселенского патриарха Варфоломея, каким Украинская православная церковь будет признана автокефальной, пишет УНИАН.

– То есть независимой церковью не только от Москвы, но и от самого Константинополя.

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Филарет выразил мнение, что Москву “приводит в дрожь” возможность создания единой Украинской церкви.

Патриарх объясняет, что такой статус церкви “значит, что Москвы в Украине не будет, не будет московского духа”.

Как известно, Синод подтвердил уже принятое решение о том, что Вселенский Патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.