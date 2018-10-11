Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса Украинской церкви, сообщил представитель Константинополя.

Соответствующее решение утверждено Синодом 11 октября в Стамбуле.

– Первое – возобновить решения, которые уже были сделаны… Экуменический Патриархат продолжает процедуру предоставления томоса Украинской церкви, — сказал представитель Константинополя ситрополит Галльский Эммануил журналистам в четверг после заседание Синода.

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с решением Синода и рассказал о его важности для страны.

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Напомним, Синод Вселенского патриархата начал свою 3-дневную работу в Стамбуле 9 октября. Следующий Синод пройдет 9-11 ноября.