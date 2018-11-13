Президент Петр Порошенко готов провести встречу с епископами УПЦ МП в Украинском доме.

Президент Петр Порошенко готов встретиться для обсуждения создания Украинской поместной православной церкви с представителями УПЦ Московского патриархата в Украинском доме, как и предлагалось ранее, сообщили в пресс-службе президента агентству Интерфакс-Украина.

– Президент пригласил владык УПЦ МП к диалогу, чтобы они из первых уст услышали информацию о его переговорах с Вселенским патриархом, о соглашении между Украиной и Константинопольским патриархатом, – говорится в сообщении.

Порошенко готов отстаивать единство Украинской церкви.

В пресс-службе также сообщили, что ультиматумы и заседание Синода не смогут остановить процесс создания Украинской поместной православной церкви, ведь он нашел поддержку в лице большинства жителей Украины.

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К слову, епископы УПЦ МП решили разорвать общение с Константинопольским патриархатом.