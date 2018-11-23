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Порошенко рассказал, когда заработает аэропорт Ужгород

Работа международного аэропорта Ужгород должна начаться до конца 2018 года.

Аеропорт

Президент Петр Порошенко заявил, что международный аэропорт Ужгород должен открыть свои двери уже к концу этого года, передает 112 Украина.

Он обговорил запуск аэропорта с президентом Словакии Андреем Киской.

– Мы договорились, что ускорим процедуры получения международных разрешительных документов. Министр инфраструктуры Омелян проинформировал, что они должны быть в ближайшее время оформлены в ЕС, – сказал Порошенко.

Глава государства добавил, что в этом году должен состояться первый авиарейс между Ужгородом и Киевом.

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К слову, через два года в Украине собираются построить новый аэропорт, который будет располагаться на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

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