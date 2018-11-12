PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Стало известно название поезда в аэропорт Борисполь/

Стало известно название поезда в аэропорт Борисполь

Скоростной поезд, курсирующий с 25 октября между Центральным железнодорожным вокзалом и Международным аэропортом Борисполь назвали Kyiv Boryspil Express.

Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО Укрзализныця Евгений Кравцов в Facebook.

Название выбирали методом голосования пользователей в Facebook.

Читайте: Укрзализныця запустит 5 рельсовых автобусов в аэропорт Борисполь

В нем приняли участие 10 тысяч человек на протяжении четырех дней.

Среди вариантов названий пользователям предлагались UZ Air, Лелека, Сич, Sky Express, Лыбидь, Чумак, Аерошатл, UZ Express.

Напомним, в аэропорту Борисполь построили две платформы с пандусами для рельсобусов. Железнодорожная станция, которая строится возле аэропорта, будет носить название Борисполь-аэропорт.

Фото: Facebook.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Священник
В Борисполе задержали украинского священника с поддельным паспортом
термінал F Бориспіль
Когда откроют терминал F в Борисполе – дата
Из Киева впервые отправился поезд в аэропорт Борисполь
Как выглядит поезд, который повезет в аэропорт Борисполь
Залізниця до Борисполя
Железнодорожный экспресс в Борисполь: на каком этапе и название станции
Uber с 3 пассажирами влетел в отбойник по дороге в аэропорт
Рейковий автобус до аеропорту Бориспіль
Укрзализныця запустит 5 рельсовых автобусов в аэропорт Борисполь
Два десятка людей горят в самолете: масштабные учения в аэропорту Борисполь
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка