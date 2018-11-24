До сих пор не все страны признали Голодомор в Украине геноцидом. Однако за последний год есть прогресс – 4 октября 2018 года Сенат США принял историческое решение. Кроме того, уже 21 штат признал Голодомор геноцидом.

Что не так с Голодомором

Массовый голод в Украине 1932-1933 годов, который называют Голодомором, к удивлению, до сих пор вызывает споры – даже внутри самой Украины. Главный вопрос: а был ли это акт геноцида украинского народа, который совершил сталинский режим?

77% украинцев говорят, что да, согласно опросу социологической группой Рейтинг в сентябре 2017 года. Однако, 13% не согласились с этим утверждением, а еще 11% – вообще не определились.

Не называть Голодомор геноцидом не приравнивается к антисемитизму, расизму, ксенофобии, нацизму или иных глубоко антиморальных и негуманных явлений. Почему?

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович комментирует события 1932-1933 годов так:

– Голодомор стал реакцией коммунистического режима на возрождение нашим народом собственного государства, национальной идентичности и культурно-духовный подъем времен Украинской революции 1917-1921 годов… Украинское национальное движение большевики рассматривали как самую большую угрозу существованию СССР. Голодомором пытались подавить национально-освободительное движение и физически уничтожить часть украинской национальной группы.

Кроме того, Владимир Вятрович напоминает, что самым страшным Голодомор был в тех регионах, где Украинская революция и национальное повстанческое движение имели наибольшую поддержку, а именно – на Подолье, Киевщине, Черкащине, Полтавщине, Слобожанщине.

А что же такое геноцид?

О споре вокруг Голодомора невозможно говорить без определения понятия геноцид. Ведь оно имеет четкие признаки.

В Украине геноцид определен в части 1 статьи 442 Уголовного кодекса.

– Геноцид, то есть деяние, умышленно совершенное с целью полного или частичного уничтожения любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем лишения жизни членов такой группы или причинения им тяжких телесных повреждений, создание для группы жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное ее физическое уничтожение, сокращение деторождения или предотвращения его в такой группе или путем насильственной передачи детей из одной группы в другую.

К слову, автор определения геноцида, как правового понятия, Рафаэль Лемкин назвал массовые убийства украинцев классическим примером геноцида.

По его мнению, уничтожение украинской интеллигенции и ликвидация Украинской автокефальной православной церкви – это неотъемлемые составляющие акта геноцида.

День памяти

День памяти жертв голодоморов ежегодно приходится на четвертую субботу ноября, в 2018 году – на 24 ноября.

Однако его установили не сразу. Мы почти 15 лет в независимой Украине не признавали на законодательном уровне Голодомор геноцидом.

Сначала в 1998 году указом президента Леонида Кучмы был установлен День памяти жертв голодоморов, другим указом в 2000 году он стал именоваться Днем памяти жертв голодомора и политических репрессий, а в 2007-м году, согласно указу президента Виктора Ющенко, он снова стал Днем памяти жертв голодоморов – то есть без политических репрессий.

Именно в этом году начали приспускать государственные флаги и объявлять общенациональную минуту молчания.

О расхождении во взглядах говорит еще один интересный факт о президенте-беглеце Викторе Януковиче, который в апреле 2010 года заявил, что массовый голод в Украине в 1930-х нельзя считать геноцидом украинцев, и он был общей трагедией народов, входивших в СССР.

Заявление Виктора Януковича уже тогда противоречило законодательству. Ведь еще в 2006-м Верховная Рада приняла соответствующий закон, согласно которому Голодомор 1932-1933 годов – это геноцид украинского народа.

Пощечина от Европы

В 2010 году Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась признавать геноцидом украинцев, однако признавала сталинский режим виновным в массовом голоде в СССР.

Соответствующие поправки о признании геноцида не нашли поддержки среди депутатов.

В Ассамблее тогда заявили, что в результате массового голода, вызванного советской политикой, пострадали миллионы жителей Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и Украины.

Тем не менее, самой большой трагедией Голодомор был именно в Украине – 4,5 миллиона соотечественников погибло в период 1932-1934 годов, согласно исследованию НАН Украины.

Тогда еще российские СМИ радовались этим решениям, говоря о том, что идеологические столбы президента Ющенко якобы “рухнули”.

При этом, в 2008 году Европарламент признал Голодомор в Украине преступлением против человечества.

Признание геноцида сегодня

В начале октября 2018 года Сенат США принял историческое решение – единогласно признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

21 ноября Коннектикут стал 21-м штатом США, который признал Голодомор в Украине геноцидом.

По состоянию на 2018 год Голодомор признали геноцидом украинского народа в 18 странах мира.

Этот вопрос теперь тесно связан с политикой, говорят историки. Некоторые страны, которые имеют союзнические отношения с Москвой, именно в этой плоскости находят решение не признавать украинский Голодомор актом геноцида.

Один из последних шагов украинской власти относительно Голодомора – это призыв ко всему миру на уровне парламента.

В 2016 году Верховная Рада обратились к парламентам всех стран мира насчет признания Голодомора геноцидом украинского народа. За это постановление проголосовали 233 депутата при минимально необходимых 226 голосов.

В ноябре 2018 года постоянное представительство Украины при ООН подготовило проект Совместной декларации к 85-й годовщине Голодомора, который получили все государства-члены. В ней предлагается рассмотреть возможность присоединения к декларации с ее последующим распространением как документа Генассамблеи ООН 9 декабря этого года.

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В результате Голодомора 1932-1933 годов погибли 3 млн 943 тыс. украинцев.

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