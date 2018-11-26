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Факти / Україна / Атака Росією українських кораблів - у Криму розповіли про стан моряків/

Атака Россией украинских кораблей – в Крыму рассказали о состоянии моряков

Украинские моряки, которые подверглись атаке со стороны РФ при прохождении Керченского пролива, сейчас находятся в больнице аннексированного Крыму.

Атака РФ на Азові

Они находятся под охраной спецназа Пограничной Службы ФСБ России в больнице Керчи. В порту этого города стоят и корабли ВМС Украины, которые были обстреляны в результате агрессии России в Керченской проливе.

Об этом сообщают источники в крымских силовых структурах, передает ТАСС.

По данной информации ранены трое военных – офицер и двое матросов. У них огнестрельные ранения в области конечностей – руки, ноги. Их состояние стабильное.

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Напомним, что ранее сообщалось, что результате атаки 2 кораблей ВМС Украины были ранены 6 украинских военных, 23 моряка были захвачены.

Факты ICTV следят за событиями в онлайн-трансляции.

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