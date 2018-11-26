Корабли ВМС Украины, которые Россия захватила во время прохождения Керченского пролива, доставили в порт Керчи.

Об этом сообщает ФСБ России, передает Радио Свобода.

В ведомстве также заявили, что открыто уголовное производство по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России (незаконное пересечение государственной границы).

Фотография захваченных украинских кораблей, которые стоят в порту Керчи, появились на сайт kerch.com.ru.

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Напомним, что 25 ноября в результате агрессии России в Керченском проливе три корабля ВМС Украины были обстреляны, а их путь заблокирован. В результате этого 6 украинских моряков получили ранения.

Реакция мира на эти события является однозначной – страны осуждают действия России в Азовском море. Об этом говорится в заявлении МИД Польши, Латвии, Канады и других стран.

Факты ICTV следят за последними новостями вокруг ситуации в Азовском море.

Фото: Алексей Ягодинский/kerch.com.ru.