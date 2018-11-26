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Факти / Україна / Чи будуть вибори в умовах воєнного стану – відповідь ЦВК/

﻿Будут ли выборы в условиях военного положения – ответ ЦИК

В случае введения военного положения в Украине выборы невозможны, но это зависит от того, что будет в указе президента, который сегодня рассмотрит Верховная Рада.

Введение военного положения в Украине исключает возможность проведения выборов, однако это зависит от того, какие варианты определены в указе Петра Порошенко, который в понедельник должен рассмотреть парламент, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в ЦИК.

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В частности, там уточнили, что выборы невозможны, согласно Закону о военном положении, но “могут быть варианты”.

Ранее первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что введение военного положения не означает автоматической отмены выборов.

Напомним,  что изменит военное положение в Украине и на самом ли деле выборы весной 2019 года под угрозой срыва.

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