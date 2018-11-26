Военное положение в Украине не предусматривает автоматической отмены выборов в 2019 году.

Военное положение в Украине не помешает проведению в Украине выборов президента в 2019 году.

Об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. По ее словам, введение военного положения не означает автоматической отмены выборов: – Выборы будут, – сказала Геращенко.

Таким заявлением нардеп опровергла мысли о том, что власти якобы собираются ввести военное положение, чтобы выборы не состоялись.

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Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Катеры РФ открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачена три корабля и ранены 6 украинских моряков.

Военное положение в Украине поддержал президент и верховный головокомандуючий ВСУ Петр Порошенко.