ФСБ обнародовала видео с пленными украинскими моряками. В ролике они “признаются”, что якобы нарушили “территориальные воды” России.

Украинских моряков удерживают в керченском порту в аннексированном Крыму.

Андрей Драч, член экипажа катера Никополь, на видео говорит, что “украинские суда зашли в территориальные воды РФ”. Такое же заявление сделал член экипажа Сергей Цибизов.

– 23 числа получил задание следовать маршруту Одесса-Мариуполь через Керченский пролив. На пути следования в Мариуполь мы зашли в территориальные воды РФ, где нас предупреждала береговая охрана РФ, что мы нарушаем законодательство России. Неоднократно нам говорили, чтобы мы покинули территориальные воды России. Во время остановки береговая охрана предупредила нас, что надо покинуть территориальные воды РФ и выйти за 12-мильную зону и ждать дальнейшие решения нашего прохождения через Керченский пролив в Мариуполь, – заявил Драч.

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Также Владимир Лесной, командир одной из воинских частей ВМС Украины, на видео говорит, что “сознательно игнорировал” запросы со стороны РФ и осознавал, что “действия украинских судов оказывают провокацию”.

Кроме того, в ролике видно, что Лесной озвучивает заранее подготовленную речь.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в эфире Свободы слова отметил, что заявления захваченных моряков являются ложными.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Катеры РФ открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля и ранены 6 украинских моряков.

Фото: скриншот из видео

Видео: ПН ТV digest