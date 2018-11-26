Ситуация в Азовском море стала темой обращения Петра Порошенко к Кремлю. Президент требует от Москвы отпустить задержанных украинцев.

Ситуация в Азовском море, сложившаяся из-за атаки России, должна завершиться деэскалацией со стороны Москвы.

Задержанные в Керченском проливе украинские моряки и корабли должны немедленно вернуться в Украину. С таким требованием к российским оккупантам обратился Президент Украины Петр Порошенко.

Президент называет “грубое задержание” украинцев и наших судов нарушением международного права. По его словам, Киеву не известна судьба моряков.

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– Требуем срочно сделать деэскалацию ситуации, которая сложилась в Азовском море – как первый шаг, и деэскалацию по другим направлениям, – подчеркнул Президент.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Катеры РФ открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачена три корабля и ранены 6 украинских моряков.