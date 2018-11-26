Члены Совбеза ООН проголосовали против проведения заседания по ситуации в Керченском проливе по той повестке дня, которую предложила Россия.
Такое решение было принято во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке 26 ноября.
Страны не поддержали предложение России созвать экстренное заседание.
Результаты голосования выглядят так:
Четыре страны – за;
Семь стран – против;
Четыре страны – воздержались от голосования.
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Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Америка и их европейские союзники в Совбезе ООН поддерживают суверенитет Украины.
Также они выразили обеспокоеность ситуацией в Керченском проливе и нарушением международного права
По словам Хейли, действия России являются провокацией.
Также заявление США поддержала Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания.
Напомним, 25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе. Российские катеры открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля и ранены 6 украинских моряков.