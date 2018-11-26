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Совбез ООН не поддержал предложение РФ по ситуации в Керченском проливе

Члены Совбеза ООН проголосовали против проведения заседания по ситуации в Керченском проливе по той повестке дня, которую предложила Россия.

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Такое решение было принято во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке 26 ноября.

Страны не поддержали предложение России созвать экстренное заседание.

Результаты голосования выглядят так:

Четыре страны – за;

Семь стран – против;

Четыре страны – воздержались от голосования.

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Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Америка и их европейские союзники в Совбезе ООН поддерживают суверенитет Украины.

Также они выразили обеспокоеность ситуацией в Керченском проливе и нарушением международного права

По словам Хейли, действия России являются провокацией.

Также заявление США поддержала Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания.

Напомним, 25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе. Российские катеры открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля и ранены 6 украинских моряков.

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