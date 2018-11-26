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Факти / Україна / Політика / РФ готує захоплення Маріуполя і Бердянська - розвідка/

РФ готовит захват Мариуполя и Бердянска – разведка

Украинская разведка заявляет о подготовке РФ к захвату украинских городов на Азовском море – Мариуполя Донецкой области и Бердянска Запорожской области.

Єльченко

Разведданные сообщают о возможном захвате Россией украинских городов на Азовском море – Мариуполя Донецкой области и Бердянска Запорожской области.

– Дальнейшая эскалация ситуации РФ не может быть исключена. По имеющимся оперативным данным, есть явная угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска, дальнейших агрессивных действий и провокаций со стороны пограничной службы РФ, ФСБ и ВМС России, – сказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на спецзаседании Совбеза ООН.

Украина готова урегулировать ситуацию дипломатическими и политическими средствами.

По его словам, РФ показала, что не остановит свою агрессивную политику.

Кроме того, Ельченко сказал, что Украина нуждается в усилении санкций в отношении Российской Федерации.

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Напомним, Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию событий, связанных с военной агрессией России в Азовском море.

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