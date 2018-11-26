Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вводит военное положение на всей территории Украины с 9.00 утра 28 ноября.

Во время видеообращения президент Петр Порошенко заявил, что вводит военное положение по всей территории Украины с 9.00 утра 28 ноября. Кроме того он предложил ввести его на 30 дней, а не на 60.

– Военное положение будет длиться 30 дней и завершится в середине декабря. Именно в начале декабре я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться в соответствии с Конституцией 31 марта 2019 года, – заявил президент.

Также он добавил, что разведывательные данные говорят о серьезной угрозе против Украины на суше.

Петр Порошенко отметил, что введение военного положения в большей степени коснется военных. А введенные меры позволят, в случае вторжения, скорее мобилизовать все ресурсы.

– Введение военного положения не предусматривает мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан или внедрением цензуры. Военное положение не означает нашего отказа от политико-дипломатического урегулирования на Востоке, – заявил Петр Порошенко.

Читайте: Военное положение в Украине: почему и что изменится

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Катеры РФ открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля и ранены 6 украинских моряков.