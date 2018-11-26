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В Конгрессе США призвали Трампа привлечь Путина к ответу за Азов

Ситуация в Азовском море является “грубым нарушением Россией международного права”, заявил представитель Конгресса США.

Россия открыла огонь по украинским кораблям в Азовском море, чем “грубо нарушила международное право”.

Президент США и Белый дом должны привлечь президента РФ Владимира Путина к ответственности за “атаку на суверенитет Украины”. Об этом заявил представитель Конгресса США от Республиканской партии, сопредседатель Украинского конгрессного кокуса Брайан Фицпатрик.

Власти США призвали поднять вопрос привлечения к ответственности Путина на саммите G20, который состоится на следующей неделе.

– Мы должны стать бок о бок с украинским.

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Также Фицпатрик призвал Россию открыть Керченский пролив для того, чтобы украинские корабли могли свободно использовать свои порты.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Катеры РФ открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачена три корабля и ранены 6 украинских моряков.

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