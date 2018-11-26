При введении в Украине военного положения, МВФ продолжит сотрудничество с Украиной.
У МВФ нет формальных юридических запретов на продолжение сотрудничества с Украиной в рамках военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба киевского офиса МВФ, передают Украинские новости.
Там отметили, что фонд уже продолжал сотрудничество с теми странами, которые находились в режиме военного положения.
Главное, чтобы в стране был план реформ и чтобы действия власти способствовали его реализации.
Отметим, что МВФ пока не комментирует возможное введение военного положения в Украине.
Читайте: Атака Россией украинских кораблей – в Крыму рассказали о состоянии моряков
Напомним, что Факты ICTV писали, что изменит военное положение в Украине и на самом ли деле выборы весной 2019 года под угрозой срыва.