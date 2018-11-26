При введении в Украине военного положения, МВФ продолжит сотрудничество с Украиной.

У МВФ нет формальных юридических запретов на продолжение сотрудничества с Украиной в рамках военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба киевского офиса МВФ, передают Украинские новости.

Там отметили, что фонд уже продолжал сотрудничество с теми странами, которые находились в режиме военного положения.

Главное, чтобы в стране был план реформ и чтобы действия власти способствовали его реализации.

Отметим, что МВФ пока не комментирует возможное введение военного положения в Украине.

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Напомним, что Факты ICTV писали, что изменит военное положение в Украине и на самом ли деле выборы весной 2019 года под угрозой срыва.