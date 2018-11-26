Мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell, а также НБУ будут бесперебойно работать в условиях военного положения.
Тройка мобильных операторов Украины Киевстар, Vodafone Украина и lifecell заявила, что готова к бесперебойной работе связи в случае объявления военного положения в стране, передает Интерфакс-Украина.
В Киевстаре пообещали сообщить своим абонентам, если в работе услуг введут какие-либо изменения.
Бесперебойную работу готовы обеспечить и Vodafone Украина, и lifecell.
Кроме того, к работе в условиях военного положения готовы и украинские банки.
– НБУ попросил банки предпринять меры для бесперебойного наполнения наличными банкоматов и пообещал, в случае необходимости, поддержать банки рефинансированием, – сообщили агентству в НБУ.
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В свою очередь министр социальной политики Павел Розенко сообщил в Twitter, что введение военного положения никак не повлияет на своевременность социальных выплат.
По его словам, все пенсии, зарплаты, социальные платежи и другие выплаты будут выдаваться вовремя и в полном объеме.
К слову, Факты ICTV ведут онлайн касательно агрессии РФ в Керченском заливе и введения военного положения в Украине.