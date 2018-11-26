Мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell, а также НБУ будут бесперебойно работать в условиях военного положения.

Тройка мобильных операторов Украины Киевстар, Vodafone Украина и lifecell заявила, что готова к бесперебойной работе связи в случае объявления военного положения в стране, передает Интерфакс-Украина.

В Киевстаре пообещали сообщить своим абонентам, если в работе услуг введут какие-либо изменения.

Бесперебойную работу готовы обеспечить и Vodafone Украина, и lifecell.

Кроме того, к работе в условиях военного положения готовы и украинские банки.

– НБУ попросил банки предпринять меры для бесперебойного наполнения наличными банкоматов и пообещал, в случае необходимости, поддержать банки рефинансированием, – сообщили агентству в НБУ.

Читайте: Военное положение в Украине: что изменится в случае введения

В свою очередь министр социальной политики Павел Розенко сообщил в Twitter, что введение военного положения никак не повлияет на своевременность социальных выплат.

По его словам, все пенсии, зарплаты, социальные платежи и другие выплаты будут выдаваться вовремя и в полном объеме.

К слову, Факты ICTV ведут онлайн касательно агрессии РФ в Керченском заливе и введения военного положения в Украине.