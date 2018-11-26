Военное положение в Украине: что изменится в случае введения
Военное положение – это происходит впервые в новейшей истории Украины. Это особый правовой режим, вводимый в государстве в случаях вооруженной агрессии, а также опасности для независимости и территориальной целостности. В то же время это не означает автоматического объявления войны, всеобщей мобилизации или комендантского часа – все будет зависеть от решения Президента и парламента.
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Если депутаты поддержат такое решение, новый режим введут на 60 дней по всей территории страны. Наши вооруженные силы уже приведены в полную боевую готовность. А полиция готова перейти на усиленный вариант несения службы. В случае введения военного положения закон позволяет ввести еще и мобилизацию, запретить забастовки, массовые собрания, а также внедрить другие ограничения.
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Впрочем, президент не обязан применять весь имеющийся в законодательстве арсенал мер. Детали предлагаемого состояния будут известны только после указа. Однако Петр Порошенко уже заявил: возможен режим не будет нарушать конституционных прав и свобод граждан, в частности обойдутся без немедленной мобилизации. Будет лишь проведена работа с резервом первой очереди.
Введение военного положения ожидаемое и назревало еще в 2014 году, говорят эксперты. И как это будет – в специальном указе подробно пропишет Президент. Кроме того, военное положение на самом деле может действовать на всей территории страны, а лишь в отдельных ее частях. Точные положения станут известны после утверждения Верховной Радой. Специалисты же ожидают, что введут только те ограничения, которые нужны для обороны страны: усиленная защита границ, военных складов и государственной тайны.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Президент Украины поддержал введение военного положения.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!