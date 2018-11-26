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Факти / Україна / Зміни в нирках і серці - адвокат про здоров'я Сенцова/

Изменения в почках и сердце – адвокат о здоровье Сенцова

После прекращения голодовки у украинского политзаключенного Олега Сенцова появились изменения в сердце, почках и печени.

Олег Сенцов

Врачи наблюдают изменения в сердце, почках и печени у украинского политзаключенного Олега Сенцова после того, как он прекратил голодовку, сообщил его адвокат Дмитрий Динзе в Facebook.

– Олег восстанавливается, но голодовка не прошла бесследно. Вывозили в больницу, у него имеются изменения в почках, сердце и печени, – написал Динзе.

Пока нельзя сказать, останутся ли изменения во внутренних органах и как именно они повлияют на здоровье Сенцова.

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По словам адвоката, в незаконном заключении украинский режиссер продолжает работу над фильмом Номера.

К слову, российские врачи оценили состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова как удовлетворительное.

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