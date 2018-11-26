После прекращения голодовки у украинского политзаключенного Олега Сенцова появились изменения в сердце, почках и печени.

Врачи наблюдают изменения в сердце, почках и печени у украинского политзаключенного Олега Сенцова после того, как он прекратил голодовку, сообщил его адвокат Дмитрий Динзе в Facebook.

– Олег восстанавливается, но голодовка не прошла бесследно. Вывозили в больницу, у него имеются изменения в почках, сердце и печени, – написал Динзе.

Пока нельзя сказать, останутся ли изменения во внутренних органах и как именно они повлияют на здоровье Сенцова.

Читайте: Французский режиссер Жан-Люк Годар отказал РФ из-за Сенцова

По словам адвоката, в незаконном заключении украинский режиссер продолжает работу над фильмом Номера.

К слову, российские врачи оценили состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова как удовлетворительное.