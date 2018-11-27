Введение военного положения на отдельных территориях государства не повлияет на обеспечение жизнедеятельности столицы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопросы журналистов.

– Мы понимаем всю серьезность ситуации в государстве. В столице, как и в других регионах, создан совет обороны города. Наша главная задача – обеспечить жизнедеятельность Киева, а также – предоставить ту помощь, которая потребуется от нас. Город продолжает привычную жизнь. Но мы понимаем, что может быть много провокаций, могут произойти разные события. Мы просчитываем различные сценарии. Полиция в столице сегодня работает в усиленном режиме, – отметил Кличко.

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Мэр также отметил, чтобы пройти такие сложные времена, украинцы должны сплотиться, сосредоточиться на главных задачах и работать.

– И наш успех, прежде всего экономический, – это лучший ответ тем, кто желает дестабилизации в стране, – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла указ президента о введении военного положения 28 ноября из 9.00 до 9.00 27 декабря 2018 на 30 суток – в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.