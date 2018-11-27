PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Кличко: Введення воєнного стану не вплине на життєдіяльність столиці/

Кличко: Введение военного положения не повлияет на жизнедеятельность столицы

Введение военного положения на отдельных территориях государства не повлияет на обеспечение жизнедеятельности столицы.

кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопросы журналистов.

– Мы понимаем всю серьезность ситуации в государстве. В столице, как и в других регионах, создан совет обороны города. Наша главная задача – обеспечить жизнедеятельность Киева, а также – предоставить ту помощь, которая потребуется от нас. Город продолжает привычную жизнь. Но мы понимаем, что может быть много провокаций, могут произойти разные события. Мы просчитываем различные сценарии. Полиция в столице сегодня работает в усиленном режиме, – отметил Кличко.

Читайте: Военное положение: ограничений относительно торговли не будет

Мэр также отметил, чтобы пройти такие сложные времена, украинцы должны сплотиться, сосредоточиться на главных задачах и работать.

– И наш успех, прежде всего экономический, – это лучший ответ тем, кто желает дестабилизации в стране, – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла указ президента о введении военного положения 28 ноября из 9.00 до 9.00 27 декабря 2018 на 30 суток – в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Воєнний стан
Усиление охраны и сигнал тревоги: как Украина готовится к военному состоянию
Опубликован указ Порошенко о введении военного положения (ДОКУМЕНТ)
Кабмін
Без паники! Военное положение еще не действует, а ограничение свобод урегулирует Кабмин
ЗСУ
Военное положение в Украине: почему и что изменится (ТЕКСТ ЗАКОНА)
Один матч УПЛ перенесут через военное положение
Українські військові
Военное положение в Украине – точная дата
МВФ
Реакция МВФ на введение военного положения
Торгівля
Военное положение: ограничений относительно торговли не будет
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка