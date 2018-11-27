Появился список военных моряков, которые находились на бортах кораблей Бердянск, Никополь и Яны Капу.

В списке моряков, задержанных в Керченском проливе, появились фамилии Будзыла Ю.А, Шевченко А.А., Варимеза В.К., Чулибы С.Р, Сороки В.В., Драча А.Л.

Перечень опубликовал корреспондент Новой газеты Антон Наумлюк в Facebook.

По его словам, это список задержанных моряков по материалам следствия. Всего в нем 24 фамилии.

Ранее ТСН опубликовал список из 18 фамилий. Не все лица принадлежали к экипажам, некоторые из них были на бортах дополнительно.

Читайте: Совбез ООН не поддержал предложение РФ по ситуации в Керченском проливе

Малый бронированный артиллерийский катер Бердянск:

Командир – лейтенант Роман Мокряк (1986 г.р.)

Старший матрос Юрий Безъязычный (1990 г.р.)

Старший матрос Андрей Артеменко (1994 г.р.)

Матрос Андрей Ейдер (1999 г.р.)

Старший матрос Богдан Головаш (1996 г.р.)

Капитан 2 ранга Денис Гриценко (1984 г.р.)

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь:

Командир – старший лейтенант Богдан Небылица (1994 г.р.)

Старший матрос Вячеслав Зинченко (1998 г.р.)

Матрос Сергей Цибизов (1997 г.р.)

Капитан-лейтенант Сергей Попов (1991 г.р.)

Старшина 1 статьи Владистав Костышин (1994 г.р.)

Старший матрос Андрей Оприско (1971 г.р.)

Рейдовый буксир Яны Капу:

Командир – старшина 1 статьи Олег Мельничук (1995 г.р.)

Старший матрос Михаил Власюк (1984 г.р.)

Старший матрос Виктор Безпальченко (1987 г.р.)

Старший матрос Владимир Терещенко (1994 г.р.)

Матрос Евгений Семидоцкий (1998 г.р.)

Капитан 3 ранга Владимир Лисовой (1984 г.р.)

Напомним, 25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе.

Российские катеры открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля и ранены 6 украинских моряков.

Фото: kerch.com.ru.