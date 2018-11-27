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Границы мы не нарушали: украинский моряк о задержании в Керченском проливе

Командир буксира Яны Капу Олег Мельничук рассказал адвокату Эдему Семедляеву, что во время задержания в Керченском проливе его сильно не били.

Задержанного, в результате агрессии РФ в Керченском проливе, командира адвокат посетил в Белогорском СИЗО, сообщил журналист Антон Наумлюк в Facebook.

По словам Семедляева, Мельничук держится хорошо.

Он рассказал, что во время задержания подвергся физическому воздействию, но сильно не били. После его допросили.

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– Стояли, ждали лоцмана, потом на нас напали. Ничьей границы мы не нарушали, виновным себя не считаю, – цитирует Семедляев.

По мнению Мельничука, ситуация в Керченском проливе является политическим делом, а моряки стали заложниками ситуации.

Напомним, 25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе.

Российские катеры открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля.

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