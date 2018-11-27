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Факти / Україна / На захоплених Росією кораблях ВМС України були співробітники СБУ – Грицак/

На захваченных Россией кораблях ВМС Украины были сотрудники СБУ – Грицак

Глава СБУ Василий Грицак подтвердил, что на захваченных РФ кораблях ВМС Украины находились сотрудники контрразведки.

– Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи с контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 Закона Украины О Службе безопасности Украины. “Удивление” же отдельных официальных лиц РФ о присутствии сотрудников СБУ на борту кораблей вовсе не свидетельствует об отсутствии подобной практики в органах контрразведки страны-агрессора, – отметил Василий Грицак.

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К слову, СБУ получила информацию о том, что один из штурмовиков РФ использовал против украинских катеров 2 боевые неуправляемые ракеты. В результате атаки сильно пострадал один из офицеров СБУ.

Напомним, ФСБ обнародовала видео с пленными украинскими моряками. В ролике они “признаются”, что якобы нарушили “территориальные воды” России.

Фото: УНИАН.

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