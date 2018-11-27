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Факти / Україна / Підрозділи ООС привели в повну бойову готовність/

Подразделения ООС привели в полную боевую готовность

Из-за агрессии РФ на Азовском море структуры Операции объединенных сил привели в полную боевую готовность.

Подразделения ООС были приведены в полную боевую готовность из-за атаки украинских кораблей Россией на Азовском море, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

– По приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева военнослужащие Объединенных сил усилили бдительность, подразделения и воинские части приведены в полную боевую готовность, – говорится в сообщении.

По словам военных, даже в условиях новой обстановки силы противника не смогут пройти.

Также подразделения ООС продолжают активную антидиверсионную работу.

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К слову, информацию о присутствии на захваченных украинских кораблях сотрудников Службы безопасности подтвердил глава СБУ Василий Грицак.

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