Из-за агрессии РФ на Азовском море структуры Операции объединенных сил привели в полную боевую готовность.

Подразделения ООС были приведены в полную боевую готовность из-за атаки украинских кораблей Россией на Азовском море, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

– По приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева военнослужащие Объединенных сил усилили бдительность, подразделения и воинские части приведены в полную боевую готовность, – говорится в сообщении.

По словам военных, даже в условиях новой обстановки силы противника не смогут пройти.

Также подразделения ООС продолжают активную антидиверсионную работу.

Читайте: Агрессия в Азовском море: НАТО предупреждает РФ о последствиях

К слову, информацию о присутствии на захваченных украинских кораблях сотрудников Службы безопасности подтвердил глава СБУ Василий Грицак.