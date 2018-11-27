PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Росія в Керченській протоці стріляла на знищення моряків - докази ВМС/

Россия в Керченском проливе стреляла на уничтожение моряков – доказательства ВМС

Ситуация в Керченском проливе, в ходе которой российские корабли атаковали украинские катера, четко демонстрирует вооруженную агрессию оккупантов.

Россия в Керченском проливе стреляла на уничтожение личного состава украинских кораблей в Азовском море.

О том, что оккупанты хотели уничтожить украинцев, говорит характер выстрелов. Так, на фотографиях, опубликованных ВМС ВС Украины в Facebook видно, что повреждения обшивки корабля Бердянск приходятся на ту часть, где при переходе находился комендор-сигнальщик Эйдер Андрей.

Пробоину видно в рубке украинского катера. Там находились военнослужащие, получившие ранения.

Обстрелянный катер Бердянск. Фото: ВМС ВС Украины

Читайте: За вами стоит вся Украина! Письмо пленным морякам от командующего ВМС

– Даже без слов понятно, с кем мы имеем дело. Факты четко демонстрируют вооруженную агрессию России против Украины, – говорится в сообщении.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Катеры РФ открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачена три корабля и ранены 6 украинских моряков.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Россия стягивает к Керчи военную технику
Это война в Европе: президент Эстонии об атаке в Керченском проливе
Зарплаты, банки, транспорт: как военное положение изменит жизнь украинцев
Опубликован указ Порошенко о введении военного положения (ДОКУМЕНТ)
Керівник-департаменту-берегової-охорони-Прикордонної-служби-ФСБ-Росії-віце-адмірал-Мєдвєдєв-Геннадій-Миколайович
Конфликт в Керченском проливе: СМИ узнали, кто руководил кораблями РФ
След от 30-мм снаряда: как выглядит украинский катер после атаки РФ
ГПУ
Украина объявила подозрение адмиралам ФСБ – за нападение в Керченском проливе
В обмен на моряков! В Одессе активисты блокируют фуры РФ и снимают номера
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка