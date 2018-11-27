Ситуация в Керченском проливе, в ходе которой российские корабли атаковали украинские катера, четко демонстрирует вооруженную агрессию оккупантов.

Россия в Керченском проливе стреляла на уничтожение личного состава украинских кораблей в Азовском море.

О том, что оккупанты хотели уничтожить украинцев, говорит характер выстрелов. Так, на фотографиях, опубликованных ВМС ВС Украины в Facebook видно, что повреждения обшивки корабля Бердянск приходятся на ту часть, где при переходе находился комендор-сигнальщик Эйдер Андрей.

Пробоину видно в рубке украинского катера. Там находились военнослужащие, получившие ранения.

Обстрелянный катер Бердянск. Фото: ВМС ВС Украины

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– Даже без слов понятно, с кем мы имеем дело. Факты четко демонстрируют вооруженную агрессию России против Украины, – говорится в сообщении.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Катеры РФ открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачена три корабля и ранены 6 украинских моряков.