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За вами стоит вся Украина! Письмо пленным морякам от командующего ВМС

Украинским морякам, которые были задержаны во время прохождения Керченского пролива, передали письмо от командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко.

Послание украинским морякам передали через их адвокатов.

– Через адвокатов и других, кто защищает украинских моряков, захваченных российскими пограничниками в Крыму, каждому из задержанных передают письмо командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко, – написал журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал текст письма.

Братья!

Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Все военные моряки ВМС с пониманием относятся к так называемым свидетельствам, которые от вас сейчас пытаются получить. Ведь методы работы спецслужб РФ ни для кого не являются секретом. Я сам прошел черед з это в 2014 году и хорошо знаю, как это быть в плену и что стоит за сказанными вами словами во время допроса.

Самое важное мое задание сейчас – вернуть вас домой. Украина прикладывает все возможные усилия для освобождения вас из плена, в том числе с привлечением мировой общественности. Для вашего освобождения работает администрация президента Украины, министерство иностранных дел, министерство по вопросам временно-оккупированных территорий, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Красный крест, волонтеры, правозащитники.   Мы один экипаж, одна семья, мы будем бороться вместе с вами до вашего возвращения домой.

Вы действовали в рамках закона, профессионально, в соответствии с нормами международного морского права и действующих договоров. Закон, право на нашей стороне и это понимает весь мир. Чувствовать страх – это нормально. Главное верить в свою силу духа, беречь достоинство и понимать, что за вами стоит вся Украина, весь цивилизованный мир. Я горжусь каждым из вас. Спасибо за верность Отечеству и знайте, что мы делаем все для вашего возвращения к родным, которые ждут встречи с вами.

Командир ВМС ВС Украины, адмирал
Игорь Воронченко
27 ноября 2018 года.

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Напомним, что сегодня в Крыму избирают меру пресечения 12 украинским морякам, задержанным в результате агрессии России в Керченском проливе. Пятерых из них уже арестовали на 2 месяца.

Завтра суд Симферополя будет избирать меру пресечения для офицерского состава.

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