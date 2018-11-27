Украинским морякам, которые были задержаны во время прохождения Керченского пролива, передали письмо от командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко.

Послание украинским морякам передали через их адвокатов.

– Через адвокатов и других, кто защищает украинских моряков, захваченных российскими пограничниками в Крыму, каждому из задержанных передают письмо командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко, – написал журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал текст письма.

Братья!

Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Все военные моряки ВМС с пониманием относятся к так называемым свидетельствам, которые от вас сейчас пытаются получить. Ведь методы работы спецслужб РФ ни для кого не являются секретом. Я сам прошел черед з это в 2014 году и хорошо знаю, как это быть в плену и что стоит за сказанными вами словами во время допроса.

Самое важное мое задание сейчас – вернуть вас домой. Украина прикладывает все возможные усилия для освобождения вас из плена, в том числе с привлечением мировой общественности. Для вашего освобождения работает администрация президента Украины, министерство иностранных дел, министерство по вопросам временно-оккупированных территорий, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Красный крест, волонтеры, правозащитники. Мы один экипаж, одна семья, мы будем бороться вместе с вами до вашего возвращения домой.

Вы действовали в рамках закона, профессионально, в соответствии с нормами международного морского права и действующих договоров. Закон, право на нашей стороне и это понимает весь мир. Чувствовать страх – это нормально. Главное верить в свою силу духа, беречь достоинство и понимать, что за вами стоит вся Украина, весь цивилизованный мир. Я горжусь каждым из вас. Спасибо за верность Отечеству и знайте, что мы делаем все для вашего возвращения к родным, которые ждут встречи с вами.

Командир ВМС ВС Украины, адмирал

Игорь Воронченко

27 ноября 2018 года.

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Напомним, что сегодня в Крыму избирают меру пресечения 12 украинским морякам, задержанным в результате агрессии России в Керченском проливе. Пятерых из них уже арестовали на 2 месяца.

Завтра суд Симферополя будет избирать меру пресечения для офицерского состава.