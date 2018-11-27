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Томос для Украины: в Стамбуле начинается синод Вселенского патриархата

В Стамбуле начинается синод Вселенского патриархата, во время которого должно быть утверждено решение о предоставлении Томоса об автокефалии для УЦП.

Андріївська церква

Сегодня начинается трехдневное заседание синода Вселенского патриархата в Стамбуле, во время которого должны принять решение о предоставлении Томоса об автокефалии для УПЦ, сообщает Радио Свобода.

На синоде, в качестве представителя Украины, будет присутствовать заместитель главы администрации президента Ростислав Павленко.

Объединительный собор украинских православных церквей должен состояться уже в декабре.

Читайте: У РПЦ нет выбора. Варфоломей о томосе для Украины

К слову, Архиерейский собор Сербской православной церкви отказывается признавать решение Константинополя о предоставлении автокефалии украинской церкви.

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