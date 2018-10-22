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У РПЦ нет выбора. Варфоломей о томосе для Украины

России придется смириться с решением о предоставлении томоса об автокефалии Украине. Другого выбора у нее нет.

Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что не собирается отступать под давлением, оказываемым на него из-за украинского вопроса.

– Нравится или нет нашим русским братьям, рано или поздно они уступят решениям, принятым Вселенским Патриархатом, потому что у них нет другого выбора, – цитирует его Orthodoxia.info.

Варфоломей напомнил, что привилегии Вселенского Патриархата основаны на решениях и канонах Вселенских Соборов и обязательны для всех в православии.

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При этом он отметил, что знает о “хорошо оплачиваемых статьях и черной пропаганде” России, направленных против Вселенского Патриархата.

Напомним, после решения Синода дать Украине томос РПЦ заявила о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.

Кроме того, РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалиму, пригрозив остановить служение в Храме гроба Господня в случае поддержки решения об автокефалии УПЦ.

Фото: Vasilis Ververidis/Dreamstime

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