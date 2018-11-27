Народный депутат Иван Винник объяснил, что сегодня в Урядовому кур’єрі опубликовали указ о введении в действие решение СНБО, а не принятое Верховной Радой решение.

Народный депутат Иван Винник объяснил: в сегодняшнем номере Урядовоого кур’єра написано, что военное положение вводится с 26 ноября, поскольку издание опубликовало указ о введении в действие решения СНБО, а не решение Верховной Рады, передает 112 Украина.

По его словам, в подобной ситуации нет ничего необычного, и речь идет исключительно о процедурных вещах.

Нардеп добавил, что военное положение вводится именно с 9.00 28 ноября – указ должен быть обнародован в Урядовому кур’єрі.

– Указ как раз будет обнародован в Урядовому кур’єрі и получит обязательность к исполнению, – сказал Винник.

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Он также отметил, что обнародованный ранее указ был выполнен институтом президента Украины. А именно президент издал указ о введении военного положения на всей территории страны на 60 суток.

Затем же, по рекомендациям Верховной Рады, режим военного положения был уменьшен до 30 суток и охватывает не всю территорию Украины.

К слову, введение военного положения не повлияет экономическую деятельность в Украине.