Введение военного положения в Украине не предусматривает создание военных администраций в областях.

Военное положение в Украине, согласно принятому закону, продлится до 26-го декабря. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

По его словам, введение военного положения в Украине не предусматривает создание военных администраций. Вместо этого, в 10 областях страны создадут штабы обороны, целью которых будет организация подготовки территориальной обороны. Будет проведена проверка резерва, техсостояния и возможностей мобилизации.

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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в случае агрессии России против Украины будет частичная мобилизация резерва первой очереди.

– Если будет агрессия – будет мобилизация частичная, в первую очередь, будет мобилизован резерв первой очереди, – сказал президент.

Указ президента от 12 ноября 2014 в резерв первой очереди относит “резервистов и военнообязанных (преимущественно с опытом участия в антитеррористической операции и в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях), предназначенных для доукомплектования воинских частей боевого состава Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, а также правоохранительных органов специального назначения, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи”.

Как сообщалось, Порошенко объяснил введение военного положения в Украине угрозой полномасштабного вторжения России.