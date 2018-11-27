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Факти / Україна / Загроза вторгнення: Порошенко пояснив введення воєнного стану/

Угроза вторжения: Порошенко объяснил введение военного положения

Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ. Поэтому было принято решение о введении военного положения.

Петро Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко представил данные разведки об усилении позиций армии России у границ с Украиной для возможного полномасштабного вторжения в Украину. Поэтому в Украине было принято решение о введении военного положения, которое поддержала Верховная Рада.

– Количество танков на базах возле границы Украины выросло втрое. Усиление позиций для учений это увеличение не оправдывает. После инцидента в Азовском море мы должны были обеспечить ВСУ возможностями для отпора в случае наземного вторжения.

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Это не игры и игрушки. Украина под угрозой полномасштабной войны. Поэтому введение военного положения, проект которого был в редакции военного кабинета, нельзя было ожидать ни минуты, – заявил президент в интервью украинским СМИ.

Как известно, согласно указу президента Украины, введение военного положения в 10 областях Украины будет работать 30 дней.

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