В десяти областях Украины со среды, 28 ноября, вступает в силу военное положение, введенное из-за агрессии РФ в Керченском проливе. Как это повлияет на экономику страны и жизнь простых украинцев – в материале Фактов ICTV.

Военное положение в Украине будет действовать в течение 30 дней – с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря 2018 года – в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

После решения Верховной Рады министерства и ведомства сообщили, что зменится в основных сферах жизни страны.

Сотрудничество с МВФ, экономика, обеспечение продуктами

Введение военного положения не накладывает юридических ограничений на сотрудничество Международного валютного фонда с Украиной, уверяет постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Хотя эксперты предупреждают о возможной отсрочке выделения нового транша Фонда.

На экономику, как уверяют в Минэконразвития, военное положение также не повлияет.

Нет никаких продовольственных рисков для внутреннего рынка, в частности, для 10 областей, где вводится военное положение, написал в Facebook первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

– Предложение основных продуктов питания значительно превышает прогнозируемый спрос, а большинство областей, в которых введено ВП, являются профицитными, – пояснил он.

В то же время чиновник не исключает колебания цен на продовольствие – как реакцию на конфликт в Керченском проливе.

Работа вокзалов, морских портов и аэропортов

В Украине усилят охрану вокзалов и аэропортов, введут особый режим работы железнодорожного транспорта.

– Я даю отдельное поручение усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры. Также мы вводим особый режим работы железнодорожного транспорта, – заявил на совещании министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Последнее, как пояснил чиновник, означает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генштабом ВСУ.

В то же время он успокоил – все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, но находятся в высокой степени готовности.

– Мы планируем по швейцарскому образцу ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне. У каждого наготове должен быть тревожный рюкзак с трехдневным запасом всего необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага, – объяснил Омелян.

Мобильная связь и банки

Мольные операторы Украины – Киевстар, Vodafone Украины и lifecell – обещают бесперебойную работу связи в условиях военного положения.

К стабильной работе готовы и украинские банки. НБУ попросил финучреждения обеспечить наполнение банкоматов наличными, а в случае необходимости – поддержать их рефинансированием.

Зарплаты и пенсии

Агрессия РФ в Керченском проливе и введения военного положения не повлияет на своевременность и размеры социальных выплат, заверил вице-премьер-министр Павел Розенко.

– Все социальные платежи, пособия, пенсии, зарплаты и другие выплаты будут осуществляться вовремя, в полном объеме и без каких-либо ограничений, – отметил он.

Медицинское обслуживание

Жители тех областей Украины, где введено военное положение, будут получать медицинскую помощь без изменений, а украинские военные – в определенных лечебных учреждениях.

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Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла указ президента о введении военного положения в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

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